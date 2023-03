Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand in einer Scheuer - Unfallflucht - Reifen zerstochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Reifen zerstochen

An einem PKW, der in der Hardtstraße abgestellt war, wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die beiden hinteren Reifen zerstochen. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Aalen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Friedhofes in Unterrombach in der Hofherrnstraße, wurde am Donnerstag zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr eine Mercedes A-Klasse, die dort geparkt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Mercedes konnten hellgrüne Lackantragungen festgestellt werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Bopfingen: Brand in einer Scheuer

Am Freitag um 07:45 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen gemeldet, dass es in einer Scheune in der Oberriffinger Straße zu einem Brand gekommen sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Wechselrichter einer Photovoltaikanlage zu einem Schmorbrand kam. Durch die Feuerwehr Unterriffingen und Bopfingen, die mit 21 Wehrleuten vor Ort waren, wurde das Feuer schnell gelöscht, so dass lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand.

Iggingen: Gestürzter Radfahrer

Ein 73-jähriger Pedelec-Lenker befuhr am Freitag um 10:15 Uhr einen Feldweg entlang der L1075 von Brainkofen in Richtung Herlikofen. Aus ungeklärter Ursache kam der Radler alleinbeteiligt zu Sturz und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aalen: Unfall im Rombachtunnel

Ein 44-jähriger Lenker eines Sattelzuges befuhr am Freitag gegen 11:20 Uhr den Rombachtunnel in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Aus bislang nicht bekannter Ursache geriet der LKW nach links über die Fahrbahnabgrenzung und streifte einen entgegenkommenden LKW. An diesem wurde die Plane aufgeschlitzt sowie die Scheibe der Fahrerseite beschädigt und dadurch der 46-jährige Fahrer verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Der Rombachtunnel musste zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und für Reinigungsarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt werden (Stand 13:30 Uhr noch gesperrt).

