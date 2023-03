Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Parkender PKW beschädigt - Fahrzeugbrand - Unfallflucht -

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Parkender PKW beschädigt

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 15 Uhr, wurde in der Pestalozzistraße an einem VW die linke hintere Tür beschädigt. Der hinterlassene Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Aalen: Fahrzeugbrand

Gegen 15:30 Uhr wurde am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Hirschbachstraße ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Das Feuer, welches vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum entstand, konnte von der Feuerwehr Aalen gelöscht werden. Diese war mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Göggingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte am Donnerstag in der Zeit von 07:45 Uhr bis 16:45 Uhr ein bislang Unbekannter einen, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Zum Steingau" geparkten, VW eines 56-Jährigen. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

