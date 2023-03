Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Täter erbeuteten mit Enkeltrick 88000 Euro - Streit unter Jugendlichen eskalierte - Fahrzeug in Brand gesteckt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

Unweit einer Kindertagesstätte im Akazienweg ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort beim Parken gegen einen Mercedes-Sprinter und verursachte dabei 2000 Euro Sachschaden. Der Verursacher war geflüchtet ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei Backnang hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet nun hierzu um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/90990 entgegengenommen werden.

Oppenweiler: Fortgesetzte betrügerische Anrufstraftaten

Beim Polizeipräsidium Aalen wurden am Donnerstag wieder einige betrügerische Anrufstraftaten registriert. Meist ältere Leute werden von professionellen Betrügern angerufen und mit verschiedensten Tricks behelligt. Leider erkannte ein Senior die Betrugsmasche nicht und übergab den Betrügern am Donnerstag 88.000 Euro. Ihm wurde vorgegaukelt, dass seine Enkeltochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und sie bei Zahlung einer entsprechenden Kaution auf freien Fuß gesetzt werden könne. Der Mann fuhr zu seiner Bank und hob zunächst 40.000 Euro ab, welches er gegen 13 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes in der Hauptstraße in Oppenweiler einer unbekannten Person übergeben habe. Die Täter ließen jedoch bei dem Senior nicht locker, weshalb er weitere 48.000 Euro besorgte und dies am späteren Nachmittag in Heilbronn bei der Kirche in der Paul-Göbel-Straße den Tätern übergab. Die Polizei wurde erst am Abend über den Vorfall informiert.

Zum eigenen Schutz sollten Sie nachfolgende Tipps beherzigen:

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angerufen werden und Geldforderungen oder die Herausgabe von persönliche Daten an Sie gerichtet werden

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie im Verdachtsfall einfach auf und kontaktieren Sie Ihre Bekannte unter der von Ihnen bekannten Telefonnummer.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Wenn Sie sich vor Telefonbetrügern schützen möchten, dann ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, lassen den Vornamen abkürzen oder verzichten ganz auf einen Telefonbucheintrag. So fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen.

Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Winnenden: Streitigkeiten unter Jugendlichen eskaliert

Am frühen Mittwochnachmittag kam es in einer Wohngruppe für Jugendliche in der Ringstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren. Die beiden Jugendlichen trennten sich anschließend zunächst. Kurze Zeit später begab sich der 15-Jährige erneut zu seinem Kontrahenten und verletzte diesen mit einem Küchenmesser, das er sich zwischenzeitlich besorgt hatte, am Rücken. Ein hinzueilender Betreuer erkannte die Situation schnell und trennte die beiden Jugendlichen. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 15-jährige afghanische Staatsangehörige wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Waiblingen: Einbruchsversuch

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Firmengebäude in der Lise-Meitner-Straße einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten glücklicherweise beim Versuch, die Haupteingangstüre und ein Fenster aufzuhebeln und gelangten daher nicht in das Gebäude. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrzeuge in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr gerieten in der Straße Marktplatz sowie in der Kellereistraße ein Audi und ein Seat in Brand. Durch die hinzueilende Feuerwehr, die mit insgesamt vier Löschfahrzeugen und 37 Einsatzkräften zu den beiden Brandorten ausrückte, konnte zwar ein vollständiges Ausbrennen der Pkw verhindert werden, allerdings entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von jeweils rund 40.000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass die Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesteckt wurden. Zeugen, die am Abend entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Winterbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 11:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Oberdorf einen geparkten Toyota und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Toyota wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Nach Unfall geflüchtet

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 19 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen in der Daniel-Steinbock-Straße geparkten VW Polo und fuhr danach weiter. Der Schaden am Polo beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

