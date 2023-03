POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Anrufbetrüger machen Beute, Frau belästigt, Unfall unter Alkoholeinfluss und versuchter Wohnungseinbruch

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Anrufbetrüger machen Beute, Frau belästigt, Unfall unter Alkoholeinfluss und versuchter Wohnungseinbruch

Schrozberg: Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen Dienstagabend 18 Uhr und Mittwochvormittag 09 Uhr versuchte ein Dieb sich Zugang zu einem Wohnhaus in der Rosenstraße zu verschaffen. Hierfür wollte er gewaltsam die Eingangstür aufhebeln, was misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Wallhausen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 36-jähriger VW-Fahrer die Dorfstraße in Richtung Wallhausen. Dort kam er nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen eine Laterne und fuhr anschließend durch einen Drahtzaun, ehe er in einem Straßengraben zum Stehen kam. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 31 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Betrüger machen mit Schockanruf Beute

Am gestrigen Tag musste das Polizeipräsidium Aalen wieder eine Vielzahl von Anrufstraftaten zur Anzeige bringen. In einem Fall in Schwäbisch Hall gelang es den Betrügern sogar, eine ältere Frau mit einem Schockanruf dazu zu bewegen einen unteren fünfstelligen Bargeldbetrag, sowie diversen Schmuck an einen bislang unbekannten Mann zu übergeben. Hierfür meldete sich eine weinerliche Frau telefonisch bei der älteren Dame und gab an, dass sie die Tochter sei und einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Weiter gab die Betrügerin vor, dass sie das Geld benötige um eine Untersuchungshaft abzuwenden. Letztlich konnte die Betrügerin ihr Opfer überzeugen, weshalb es zur Geldübergabe kam.

Im Umgang mit den Telefonbetrügern rät die Polizei:

- Wenn Sie sich vor Telefonbetrügern schützen möchten, dann ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, lassen den Vornamen abkürzen oder verzichten ganz auf einen Telefonbucheintrag. So fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei

Schwäbisch Hall: Frau belästigt

Am Mittwochmorgen gegen 6:20 Uhr belästigten zwei offenbar alkoholisierte Männer eine 27-jährige Frau in der Neue Straße. Dabei schlug einer der Männer der Frau auf ihr Gesäß und stieß sie um. Die Frau konnte sich aufrappeln und flüchten. Der Mann, welcher die Frau körperlich angegangen hatte wird als ca. 175-180 cm groß mit schlanker Figur und etwa 25 Jahre alt beschrieben. Er trug eine schwarze Hose und eine längere dunkle Jacke. Ebenso hatte er eine Mütze auf. Der zweite Mann trug eine Helle Jacke und ebenfalls eine Mütze. Zudem hatte er eine Musikbox bei sich. Beide hatten einen sehr dunklen Teint. Sie sprachen nichts, sangen aber scheinbar. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

