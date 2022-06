FW Dresden: Baukran umgestürzt

Feuerwehr Dresden

Dresden (ots)

Baukran umgestürzt

Ferdinandstraße / Seevorstadt

Die Feuerwehr Dresden ist derzeit mit einem Großaufgebot an Kräften in der Innenstadt im Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Baukran umgestürzt und dabei auf ein Wohngebäude gefallen. Teile des Baukrans liegen an dem Gebäude und der Bereich Ferdinandstraße ist mit Trümmerteilen bedeckt. Die erste Lageerkunde an der Einsatzstelle und dem betroffenen Gebäude hat ergeben, dass keine Personen verletzt wurden. Die Feuerwehr hat die Einsatzstelle gesichert und stimmt mit den zuständigen Behörden, der Polizei sowie dem Bauunternehmen die weiteren Schritte des Vorgehens ab. Wir bitten alle Passanten, den Bereich Ferdinandstraße zu meiden. Bitte behindern sie nicht die Arbeit der Einsatzkräfte. Die Polizei hat die Ermittlung zum Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz befinden sich derzeit 50 Einsatzkräfte aller Wachen der Berufsfeuerwehr.

