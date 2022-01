Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wohnhaus

Warburg, 07.01.2022 (ots)

Bei einem Einbruch in ein Haus in Warburg-Scherfede am Donnerstag, 6. Januar, haben Unbekannte zwei Wohnungen durchsucht und Bargeld erbeutet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Der oder die Einbrecher suchten das Wohnhaus in Scherfede an der Erbsenbreite, das zwischen den Einmündungen Adolf-Kolping-Weg und Am Hang steht, im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr auf und zerstörten eine Fensterscheibe, um in das Haus zu gelangen.

Die Kriminalpolizei fragt nun, wer zum fraglichen Zeitpunkt oder bereits zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 05271/962-0. /ell

