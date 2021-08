Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots)

L551 (js) Am 31.07.21, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Fahrzeug die L 551 aus Richtung Amelith kommend in Richtung Polier. Eine Rotte Wildschweine querte die Fahrbahn, drei Schweine wurden vom PKW erfasst und verendeten an der Unfallstelle. Am PKW entstand Totalschaden von ca. 10.000 EUR.

