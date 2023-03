Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Rückwärts aufgefahren

Ein 62-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 8:20 Uhr die Zebertstraße und wollte in die Hölderlinstraße einbiegen. Hierbei musste er mit seinem Van rangieren und fuhr rückwärts. Dabei übersah er einen hinter ihm fahrenden Fiat einer 36-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Aalen: Mit PKW kollidiert

Um aus ihrer Ausfahrt auf die Bischof-Fischer-Straße einzufahren, tastete sich am Mittwoch gegen 8 Uhr eine 53-Jährige mit ihrem Daimler langsam in den Einmündungbereich hinein. Da sie aufgrund eines, an der Seite parkenden, PKWs eine schlechte Sicht hatte, übersah sie einen von links kommenden Mercedes und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Wasseralfingen: Vorfahrtsunfall

Am Mittwoch ereignetet sich gegen 7 Uhr in der Kolpingstraße ein Verkehrsunfall. An dem Kreisverkehr Eugenstraße/Kolpingstraße beachtete ein 43-jähriger VW-Fahrer nicht die Vorfahrt einer bereits im Kreisverkehr fahrenden 23-jährigen Opel-Fahrerin und stieß folglich mit dem Fahrzeug zusammen. An den Autos entstand Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 23-Jährige leicht.

Bopfingen: Unfallflucht

Auf der K3298 zwischen Michelfeld und Aufhausen kam es am Mittwoch gegen 15:15 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Kurz vor einer Bahnunterführung streiften sich ein Opel und ein entgegenkommender, bislang unbekannter Transporter. Dabei berührten sich die Außenspiegel. Der Transporter setzte jedoch seine Fahrt in Richtung Michelfeld fort, ohne sich um die Schadensregulierung und das Unfallgeschehen zu kümmern. Das Polizeirevier Bopfingen sucht unter 07362/96020 Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell