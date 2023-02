Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, drei Brände gleichzeitig - Stuhr, Drei Verletzte bei Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Brände

Nahezu gleichzeitig brannte es gestern Nachmittag gegen 16.10 Uhr in drei Häusern in Diepholz, Mölderstraße und Moorstraße. Zunächst war der Feuerwehr ein Brand in der Mölderstraße gemeldet worden. Aus dem Dach qualmte es, als die Feuerwehr eintraf. Die Überprüfung ergab, ein Haufen Unrat war im Dachgeschoss in Brand geraten. Zeitgleich wurde ein Feuer im Keller des Nachbarhauses gemeldet. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Damit nicht genug, auch in der Moorstraße wurde ein Brand im Keller eines Wohnhauses gemeldet. Hier war eine Tasche oder Rucksack in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte alle drei Brände schnell löschen. An allen drei Brandorten wurden die Hausbewohner vorsichtshalber evakuiert. Verletzt wurde aber niemand. Auch größere Sachschäden sind nicht entstanden. Alle Bewohner konnten bereits kurze Zeit später in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat noch während der Löscharbeiten mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Da von einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandlegung auszugehen ist, bittet die Polizei um Hinweise, Tel. 05441 / 9710.

Lemförde - Verkehrsunfall

An der Kreuzung Hauptstraße / Elastogranstraße kollidierten gestern gegen 06.30 Uhr zwei Fahrzeuge. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer hatte beim Linksabbiegen den Pkw eines 42-jährigen Fahrers übersehen und war mit ihm kollidiert. Beide Fahrer blieben unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 14000 Euro beziffert.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Lkw hat am Dienstag gegen 18.30 Uhr an der Vechtaer Straße (B 69) rund 40 Meter Grünstreifen und mindestens einen Leitpfosten beschädigt. Der Fahrer muss auf dem Weg von Diepholz Richtung Vechta nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Lkw wurde anschließend von einem Pannenfahrzeug repariert, bevor der Fahrer den Unfallort unerlaubt verließ. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 10.10 Uhr an der Kreuzung Heiligenroder Straße / Blockener Straße wurde gleich drei Personen verletzt. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Heiligenroder Straße in Richtung Blockener Straße. An der Kreuzung übersah sie die vor ihr wartenden Pkw eines 58-jährigen Fahrers und eines 37-jährigen Fahrers. Sie fuhr auf und schob alle drei Fahrzeuge aufeinander. Alle drei Fahrer/in erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bassum - Diebstahl an Pkw

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Montag, 12:30 Uhr, von einem, auf einem Parkplatz am Bahnhof geparkten, Mitsubishi Outlander den Katalysator abgesägt und entwendet. Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Asendorf - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall an einer rot zeigenden Baustellenampel im Ortsteil Graue wurde gestern Mittag eine Beifahrerin leicht verletzt. Ein 57-jähriger Fahrer musste seinen LKW an der Baustelle abbremsen. Dies erkannte eine 23-jährige Markloherin zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den Lkw auf. Durch den Aufprall wurde der Beifahrer im Pkw leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3700 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell