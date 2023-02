Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Unbekannter überfällt REWE-Markt - Staffhorst, Zwei Verletzte bei Glätteunfall ---

Weyhe - Überfall

Ein Unbekannter hat am Freitagabend kurz vor Ladenschluss gegen 21.30 Uhr den REWE-Markt an der Bremer Straße in Erichshof überfallen. Der unbekannte Mann drängte einen Verkäufer aus dem Laden in den Personalbereich und zwang ihn zur Herausgabe des Tresorinhaltes. Nachdem der Täter das Bargeld genommen hatte, flüchtete er zu Fuß aus dem Markt in unbekannte Richtung. Die Verkäufer überwand seinen Schock und löste kurz darauf den Alarm aus. Eine Fahndung nach dem Unbekannten mit mehreren Streifenwagen blieb in der Nacht ohne Erfolg. Der Verkäufer beschrieb den Täter als 175 bis 180 cm groß, Anfang 20 Jahre alt, mit akzentfreiem Deutsch. Er trug ein weißes Basecap, eine dunkle Windjacke und helle Jeans. Hinweise auf den Unbekannten, der verdächtige Beobachtungen, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Rehden - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Am Sonntag gegen 18.00 Uhr touchierte eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug einen auf einem Parkplatz (gegenüber der "Ratsstube Rehden") an der Düversbrucher Straße abgestellten Pkw einer 64-Jährigen. Beide Beteiligten hielten anschließend Rücksprache. Da zunächst kein Schaden erkennbar war, trennten sich die Beteiligten, ohne Austausch der Personalien. Erst später stellte die 64-Jährige einen Schaden an ihrem Pkw fest und verständigte die Polizei. Die Polizei bittet Zeugen insbesondere die unbekannte Unfallbeteiligte sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Staffhorst - Glätteunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Asendorfer Straße / Dorfstraße wurden heute gegen 06.40 Uhr zwei Fahrer verletzt. Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem Lkw aus der Dorfstraße an die Einmündung heran, rutschte aber auf glatter Straße in die Kreuzung. Er kollidierte mit dem Lkw eines 35-jährigen Fahrers, der die Asendorfer Straße in Richtung Asendorf befuhr. Die beiden verletzten Fahrer brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Asendorfer Straße (K 15) war für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 25000 Euro.

