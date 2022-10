Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Gemarkung Hockenheim: Fahrzeugbrand zwischen ABK Walldorf und AD Hockenheim, aktuelle Verkehrsbeeinträchtigungen

BAB 6, Gemarkung Hockenheim (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, geriet ein BMW aus bisher unbekannter Ursache im Baustellenbereich auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn im Baustellenbereich in Brand. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe und zur Gewährleistung des Einsatzes der Rettungskräfte sind aktuell Sperrmaßnahmen notwendig. Es kommt zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr staut sich aktuell bis auf die A6 und A61 zurück. Auf der Gegenrichtung kommt es ebenfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren. Über den Sachschaden kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

