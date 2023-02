Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 05.02.2023

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Syke

Syke - Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch mit umfangreichen Suchmaßnahmen und Täterfestnahmen

Am Sonntag, den 05.02.2023, gegen 02:45 Uhr, teilt eine Anwohnerin der Polizei mit, dass drei männliche Personen versuchen einen Zigarettenautomaten am Bahnhof in Syke aufzubrechen. Nach intensiven Suchmaßnahmen mit Unterstützung des Polizeihubschraubers können die Personen in Tatortnähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Twistringen - Fahren unter Alkoholbeeinflussung

Am Samstag, den 04.02.2023, gegen 22:05 Uhr, befährt eine 56-jährige aus Neuenkirchen mit ihrem Pkw die Syker Straße in Bassum, obwohl sie unter Alkoholbeeinflussung steht. Ein Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,42 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wird der 56-jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem wird der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Syke - Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Unfallverursacher

Am Samstag, den 04.02.2023, um 20:08 Uhr, befährt ein 55-jähriger aus Steinheim mit seinem Pkw die Straße Unter den Eichen, in Syke-Heiligenfelde. In Höhe der Hausnummer 9 kommt er auf die Gegenfahrbahn und touchiert dabei den entgegenkommenden Pkw eines 32-jährigen aus Bassum. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wird festgestellt, dass der 55-jährige unter Alkoholbeeinflussung steht. Ein Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,72 Promille. Dem Unfallverursacher wird eine Blutprobe entnommen. Zudem wird der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Schwarme - Küchenbrand

Am Samstag, den 04.02.2023, um 18:55 Uhr, kommt es in der Straße Im Dreieck in Schwarme zu einem Küchenbrand. Die Anwohner können sich selbstständig aus dem Gefahrenbereich bringen. Eine 89-Bewohnerin wird mit einer Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Wohnhaus zurzeit nicht bewohnbar. Am Wohnhaus entstand kein nennenswerter Gebäudeschaden.

Polizeikommissariat Weyhe

Stuhr - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am späten Samstagabend, den 04.02.2023, kam es gegen 22:41 Uhr in der Ernst-Abbe-Straße in Stuhr zu einem Verkehrsunfall. Unfallursächlich war ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 21-jähriger Radfahrer war auf dem dortigen Radweg in Fahrtrichtung Brinkum unterwegs. Bei Dunkelheit lag ein Verkehrsschild (Geh- und Radweg) quer auf dem Radweg, welches zuvor durch einen bislang unbekannten Verursacher dort abgelegt worden war. Der Radfahrer stürzte über das Schild und verletzte sich dabei leicht. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeikommissariat Weyhe unter 0421/80660 an.

Polizeikommissariat Sulingen

Wehrbleck - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 03.02.2023, 18:00 Uhr, bis zum 04.02.2023, 03:10 Uhr, kam es in Wehrbleck auf der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam aus ungeklärten Gründen im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Betonpoller am Fahrbahnrand. Anschließend schleuderte das Fahrzeug möglicherweise gegen einen Zaun und einen Briefkasten. Der Fahrzeugführer verließ anschließend den Unfallort mit seinem Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei Sulingen sucht dringend nach Unfallzeugen, die Angaben zum Hergang, dem beteiligten Fahrzeug und dem Fahrzeugführer sowie den Geschehnissen danach machen können und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04271-9490.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell