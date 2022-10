POL-SU: Betrunken auf Elektrokleinstfahrzeug - Blutprobe

Sankt Augustin (ots) - Am Samstag (01.10.2022) ereignete sich in Sankt Augustin in Höhe des Einmündungsbereichs Pleistalstraße / Am Pleistalwerk ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Frau aus Königswinter schwer verletzt wurde. Gegen 13:30 Uhr befuhr die 55-Jährige mit ihrem Mitsubishi die Pleistalstraße aus Richtung Birlinghoven in Richtung Niederpleis. Zeitgleich fuhr ein 36-jähriger Hennefer mit ...

