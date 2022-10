Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Reifen löst sich von LKW und kollidiert mit Gegenverkehr

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag (01.10.2022) ereignete sich in Sankt Augustin in Höhe des Einmündungsbereichs Pleistalstraße / Am Pleistalwerk ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Frau aus Königswinter schwer verletzt wurde.

Gegen 13:30 Uhr befuhr die 55-Jährige mit ihrem Mitsubishi die Pleistalstraße aus Richtung Birlinghoven in Richtung Niederpleis. Zeitgleich fuhr ein 36-jähriger Hennefer mit einer Kehrmaschine in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen löste sich einer der hinteren linken Zwillingsreifen der Arbeitsmaschine, rollte über die Lauffläche in den Gegenverkehr und schlug frontal in den PKW der 55-Jährigen ein.

Durch die Kollision wurde die Mitsubishi-Fahrerin schwer verletzt.

Nach einer ersten ärztlichen Behandlung an der Unfallstelle kam sie mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.

Der 36-Jährige blieb unverletzt.

Der Mitsubishi wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Die Kehrmaschine wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Der Gesamtsachschaden wird auf knapp 7000 Euro geschätzt.

Gegen den Hennefer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell