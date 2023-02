POL-DH: --- Portemonnaie Diebstähle in Barnstorf und Twistringen - Polizei Sulingen sucht Fahrradeigentümer

Polizeiinspektion Diepholz

Stuhr - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Firma in der Johannes-Kepler-Straße eingebrochen und haben diverse Kfz-Teile entwendet. Die Täter kamen durch den Zaun auf das Firmengelände. Nachdem sie gewaltsam ein Rolltor geöffnet hatten, konnten sie die Beute aus der Halle entwenden. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bassum - Leitplanke beschädigt

Am Mittwoch um 12:20 Uhr hat ein bisher noch unbekannter LKW-Fahrer in der auf der B 51 in Bereich Kätingen eine Leitplanke beschädigt. Er fuhr in Fahrtrichtung Bremen und geriet mit seinem Anhänger an die Halterungspfosten und riss die Leitplanke aus der Halterung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer Angaben zu diesem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Twistringen - Portemonnaie entwendet

Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr wurde es einem Dieb im ALDI-Markt in der Große Straße leichtgemacht. Aus einer geöffneten Handtasche, die im Einkaufswagen abgestellt war, konnte er oder sie unbemerkt die Geldbörse herausnehmen. Im Portemonnaie befanden sich alle Ausweispapiere sowie Bezahlkarten. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro.

Twistringen - Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag um 14:50 Uhr übersah eine 81-jährige Pkw-Fahrerin aus Colnrade in Natenstedt an der Kreuzung Landesstraße 342 / Kreisstraße 101 einen 56-jährigen Pkw-Fahrer aus Twistringen. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei ein Schaden von rund 11000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Diepholz - Container aufgebrochen

Zwei Baucontainer waren das Ziel von Einbrechern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Diebe öffneten gewaltsam die zwei, in der Dieter-Möller-Straße abgestellten, Baucontainer und entwendeten mehrere Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Barnstorf - Taschendiebe unterwegs

Gestern in den Mittagsstunden hat ein oder haben mehrere Taschendiebe in Barnstorf Geldbörsen entwendet. Gegen 14.45 Uhr wurde einer 65-jährigen Frau beim Einkaufen im Netto-Markt die Börse samt Bargeld und Papieren entwendet. Die Börse wurde kurze Zeit später noch im Mart wieder aufgefunden. Das Bargeld fehlte jedoch. Im zweiten Fall wurde einer 68-jährigen Frau die Geldbörse in einem Markt im Niedersachsenweg entwendet. In der Börse befanden sich außer Bargeld auch Ausweis und Kreditkarte. Die 68-Jährige konnte sich an eine Ablenkung durch einen Mann erinnern. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Sulingen - Wem gehört das Fahrrad?

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zum Mittwoch gegen 23.55 Uhr in der Schmiedestraße einen 27-jährigen Radfahrer kontrolliert. Der Mann war mit einem 24er Mädchenfahrrad unterwegs und konnte dafür keinen Eigentumsnachweis erbringen. Angeblich hatte er das Rad für die Heimfahrt "ausgeliehen". Die Polizei stellte das Fahrrad sicher und such nun den Eigentümer des Rades. Das Fahrrad der Marke Prince ist blau/grau und hat einen weißen Sattel (siehe Foto). Hinweise auf den Eigentümer nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

