Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen - PKW Aufbruch; Schwarme - Radfahrer stürzt und verstirbt noch am Unfallort; Twistringen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Diepholz (ots)

Sulingen - PKW Aufbruch

Ein bisher noch unbekannter Täter hat im Tatzeitraum von Samstag, 20.00 Uhr bis Sonntag, 13.00 Uhr die Gelegenheit genutzt, aus einem an der Bassumer Straße abgestellten PKW eine Geldbörse zu stehlen. Wie er Zugang zum Innenraum des verschlossenen PKW erlangen konnte, ist bislang noch unklar. Die Schadenshöhe beträgt etwa 50 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel.: 04271/949-0, entgegen.

Schwarme - Radfahrer stürzt und verstirbt am Unfallort

Am Sonntagnachmittag stürzte ein 96-jähriger Radfahrer aus Schwarme in der Straße "Im Fleut" und verletzte sich dabei mutmaßlich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Ehepaar wurde gegen 16.20 Uhr auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam, leistete unverzüglich Erste Hilfe und alarmierte Rettungskräfte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Radfahrer noch am Unfallort. Das mitgeführte bordeauxrot/schwarze Damenfahrrad wurde sichergestellt. Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich bei der Polizei in Syke, Tel.: 04242/969-0, zu melden.

Twistringen - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit von Samstag, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 13:00 Uhr haben bislang noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Hohen Straße in Twistringen gewaltsam geöffnet und den gesamten Inhalt entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243/97057-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell