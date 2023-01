Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizei Diepholz vom 28.01.2023

Diepholz (ots)

Syke, Ortsteil Barrien - Diebstahl eines Fahrrads mit Täterfestnahme: Am Freitag, 27.01.2023, gegen 21:30 Uhr wurden von aufmerksamen Zeugen mehrere Personen gemeldet, die sich an einem Fahrrad zu schaffen machten. Vor Ort konnten zwei Personen (18 und 19 Jahre alt) festgestellt werden, die kurz zuvor ein unverschlossenes Fahrrad am Bahnhof in Barrien entwendet hatten.

Twistringen - Diebstahl einer Geldbörse: Durch bislang unbekannte Täter wurde am Donnerstag, 26.01.2023, in der Zeit von 09:40 Uhr bis 09:50 Uhr, in der Bahnhofstraße in Twistringen eine Geldbörse aus dem unverschlossenen Pkw entwendet. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten die Polizei in Twistringen unter (0 42 43) 97 05 70 zu informieren

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell