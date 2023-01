Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Korrektur Pressemitteilung der PI Diepholz!! Fehler beim Übertrag/Kopieren der Pressemitteilung in das Presseportal ---Nachfolgend die korrigierte Version!---

Diepholz (ots)

Wetschen - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 08.30 Uhr auf dem Sankt-Hülfer-Torfweg ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 20-Jährige war mit ihrem Mercedes auf dem St.-Hülfer-Torfweg in Fahrtrichtung Diepholz unterwegs, als sie vermutlich aufgrund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Baum kollidierte. Der PKW der 20-Jährigen aus Rehden überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Fahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Barnstorf - Einbruch in Schule

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen der Schule an der Walsener Straße in Barnstorf. Die Täter erlangten einen geringen Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden wird auf 1500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz, Tel.: 05441/9710, entgegen.

Bassum - Fußgänger angefahren

Leicht verletzt wurde am Mittwochmorgen gegen 10:00 Uhr ein 32-jähriger Bassumer, der fußläufig den Kreisel am Krankenhaus an der Marie-Hackfeld-Straße überqueren wollte. Ein 57-jähriger Opel-Fahrer aus Stuhr übersah diesen im Kreisverkehr, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen.

Asendorf - Postauto missachtet Vorfahrt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr auf der Hohenmoorer Straße gekommen. Der 35-jährige Fahrer eines Zustellfahrzeugs der Deutschen Post beabsichtigte die Hohenmoorer Straße von der Straße "Zum Voßberg" kommend in die Straße "Eschenhorst" zu überqueren. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 61-jährige Mitsubishi-Fahrerin aus Asendorf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 9000 Euro.

Brinkum - Kompletträderdiebstahl von Firmengelände

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter einen Kompletträdersatz von einem Skoda. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem umzäunten Firmengelände im Rodendamm abgestellt. Der Schaden wird auf 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe, Tel.: 0421/8066-0, entgegen.

Brinkum - Diebstahl einer Tasche

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter auf dem Gelände des Verbrauchermarktes Netto an der Bassumer Straße in einem unbeobachteten Moment eine Tasche aus dem Fahrradkorb einer Kundin. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt direkt neben dem Eingang abgestellt. In der Tasche befand sich neben einem Tablet ein vierstelliger Bargeldbetrag (Tageseinnahmen eines Verkaufsgeschäftes). Hinweise nimmt die Polizei in Stuhr, Tel.: 0421/427079-0, entgegen.

