POL-DH: Weyhe - 81-jähriger bei Unfall leicht verletzt; Stuhr - Diebstahl von Kompletträdern Stuhr - Verfolgungsfahrt

Weyhe - 81-jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr beabsichtigte ein 81-jähriger aus Weyhe mit seinem PKW Opel von der Sudweyher Straße nach links in die Rieder Straße abzubiegen. Dabei übersah er den Sattelzug eines vorfahrtsberechtigten 50-jährigen, der die Rieder Straße in Richtung Riede unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 81-jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 8000 Euro beziffert.

Stuhr - Diebstahl von vier Kompletträdern

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden von zwei PKW Mercedes GLE, die zum Tatzeitpunkt auf einem Auflieger in der Marie-Curie-Straße abgestellt waren, insgesamt vier Kompletträder entwendet. Der Wert der entwendeten Kompletträder liegt bei rund 4000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Weyhe, Tel. 0421/8088-0, in Verbindung zu setzen.

Stuhr - Verfolgungsfahrt

Am Dienstag beabsichtigten Beamte der Polizei Weyhe gegen 03.00 Uhr den Fahrer eines VW Golf auf der Kladdinger Straße zu kontrollieren. Der Fahrer des PKW beschleunigte jedoch direkt nach den gegebenen Anhaltezeichen und flüchtete mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Bremen, wo die Polizei im Bereich Oberledinger Straße das Fahrzeug aus den Augen verlor. Mehrere Funkstreifenwagen fahndeten daraufhin nach dem flüchtigen PKW und führten zeitgleich Ermittlungen an der Halteranschrift durch. Gegen 04.30 Uhr konnte schließlich der verantwortliche Fahrzeugführer im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Schwäbisch-Hall-Straße angetroffen werden. Das Verfahren richtet sich gegen einen 20-jährigen Bremer. Im Rahmen einer Personendurchsuchung wurden bei dem 20-jährigen mehrere Klemmleistenbeutel mit grünlicher Substanz aufgefunden, die als mutmaßliches Betäubungsmittel sichergestellt wurden. Zudem konnte er keine Fahrerlaubnis vorweisen. Da zudem der Verdacht besteht, dass er zum Tatzeitpunkt den VW Golf unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat, wurde ihm darüber hinaus noch eine Blutprobe entnommen. Der Bremer muss sich nun u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Bei einer Begleitperson des Bremers wurde zudem in einem mitgeführten Rucksack eine Schreckschusspistole aufgefunden. Diese wurde ebenfalls sichergestellt. Gegen die Begleitperson, ein 19-jähriger aus Bremen, wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

