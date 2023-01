Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressmeldung der PI Diepholz vom 22.0.12023

Diepholz (ots)

PK Sulingen

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Beteiligter in Sulingen Am 21.01.2023 gegen 19:30 Uhr ereignete sich in Sulingen auf der Bundesstraße 214 ein Verkehrsunfall. Die Bet. 01 (18 Jahre, aus Sulingen) befuhr mit ihrem Pkw (VW) die Bundesstraße 214 aus Richtung Borstel kommend in Fahrtrichtung Diepholz. An der Kreuzung B214 / B61 standen die Bet. 02 (79 Jahre/M und 81 Jahre/W, aus Bremen) mit ihrem Pkw (Nissan) und die Bet. 03 (27 Jahre, aus Rehden) mit ihrem Pkw (Audi) auf der Linksabbiegerspur in Richtung Borstel und wollten nach links in Richtung Bassum abbiegen. Als die Lichtzeichenanlage Grünlicht für die Bet. 02 und 03 anzeigte, fuhren beide an und bogen von der B214 in die B61 ein. Die Bet. 01 übersah ihrerseits ihr Rotlicht und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte sie mit den Fahrzeugen der Bet. 02 und 03. In Folge des Zusammenstoßes wurde die Beifahrerin 02 leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.600 Euro.

PK Syke

Diebstahl von Kompletträdern auf Gelände von Autohaus in Syke

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von dem Außengelände eines Autohauses am Ristedter Weg in Syke mehrere hochwertige Kompletträder entwendet, welche zuvor von einem dort abgestellten PKW abmontiert wurden. Sollten Sie in der Tatnacht in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/9690.

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei einem 21-jährigen Mann aus Bassum wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

