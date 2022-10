Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann entzündet Gas aus Gasflasche in Geschäftsräumen - Einsatz von Spezialeinheiten

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Die Polizei Bielefeld klärte am Donnerstag, 06.10.2022, eine Bedrohungssituation in der Bielefelder Innenstadt. Ein Mann entzündete in Geschäftsräumlichkeiten Gas aus einer Gasflasche und erzeugte damit eine Flammenentwicklung. Spezialeinheiten überwältigten den Mann.

Gegen 15.55 Uhr erhielt die Polizei Bielefeld Kenntnis darüber, dass ein Mann in den Räumlichkeiten eines Geschäftes an der Nikolaus-Dürkopp-Straße damit drohte, mit Hilfe von zwei mitgeführten Gasflaschen eine Explosion zu erzeugen.

Die Polizei begab sich mit zahlreichen Polizeikräften an den Einsatzort, sperrte das Gebäude weiträumig ab und evakuierte das gesamte Gebäude, bis sich der 63-jährige Bielefelder alleine in den Räumlichkeiten befand. Spezialeinsatzkräfte wurden angefordert.

Als der Mann gegen 16:45 Uhr eine der Gasflaschen aufdrehte und das entweichende Gas mittels eines Feuerzeugs entzündete, drang ein Spezialeinsatzkommando in die Räumlichkeiten ein und überwältigte den Mann. Der Bielefelder erlitt Brandverletzungen, wurde vor Ort ärztlich behandelt und vorläufig festgenommen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch den Brand entstand leichter Sachschaden am Inventar. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat aktuell damit begonnen, die Spuren in den Räumlichkeiten zu sichern. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt das Motiv im persönlichen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell