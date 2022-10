Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW überschlägt sich auf der Herforder Straße bei Verkehrsunfall

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Am Donnerstag, 06.10.2022, kam es gegen 10.25 Uhr auf der Herforder Straße zu einer Kollision zwischen zwei PKW, infolgedessen sich der eine PKW überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Bielefelderinnen leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 67-jährige Bielefelderin mit ihrem PKW Ford auf der Herforder Straße, zwischen Feldstraße und Ziegelstraße, in Fahrtrichtung stadtauswärts, vom Parkstreifen am Fahrbahnrand anfahren. Zeitgleich fuhr eine 57-Jährige Bielefelderin mit ihrem PKW Renault in derselben Richtung vorbei und es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch überschlug sich der Renault und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Ein weiteres geparktes Fahrzeug am Fahrbahnrand wurde zudem leicht beschädigt. Die Fahrerinnen des Ford und des Renault wurden in einem Rettungswagen ärztlich behandelt. Nach bisherigem Erkenntnisstand verletzten sie sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Zwischenzeitlich war ein Rettungshubschrauber eingesetzt worden.

Die Polizei sperrte die Herforder Straße für circa eine Stunde in Fahrtrichtung stadtauswärts. Gegen 11.35 Uhr war die Straße wieder einspurig befahrbar, gegen 12.05 Uhr wieder komplett frei. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzt 30.000,- Euro.

