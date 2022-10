Polizei Bielefeld

POL-BI: Laptop und Schmuck aus Wohnung gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Eine unbekannte Person bekam am Freitag, 30.09.2022, Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Siechenmarschstraße, Höhe Teichstraße, und brach in eine Wohnung ein. Er oder sie entkam samt Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen klingelte die Person bei diversen Bewohnern des Hauses, um auf diese Weise Zugang zum Gebäude zu erlangen. Anschließend brach der Täter oder die Täterin gewaltsam in eine Wohnung ein und entwendete einen Laptop und mehrere Schmuckstücke.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr.

Die Polizei rät: Betätigen Sie nicht den elektrischen Türöffner, ohne zu wissen, wer das Gebäude betreten möchte. Vergewissern sie sich im Zweifelsfall, ob die unbekannte Person ein adäquates Anliegen hat oder ob sie eine Legende vorbringt, um unberechtigterweise in das Gebäude zu gelangen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell