POL-COE: Dülmen, Börnste/Schwarzer VW Passat beschädigt

Coesfeld (ots) - Wieder haben Unbekannte einen Katalysator gestohlen. Dieses Mal am Akazienweg. Zwischen 12 Uhr am Samstag (30.07.22) und 17.30 Uhr am Mittwoch (03.08.22) bauten sie diesen an einem roten Opel Astra ab. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

