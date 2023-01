POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Pkw landet im Schaufenster

Diepholz (ots) - Wagenfeld - Wertfächer geöffnet Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch gegen 01.20 Uhr in die Bank im Sparkassenweg eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Seitenfenster in die Bank ein. Dort haben sie insgesamt 23 Wertfächer geöffnet und den Inhalt entwendet. Anschließend ...

