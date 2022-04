POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Neue Straße, Mittwoch, 13.04.22, 14.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 13.04.22, gegen 14.00 Uhr, wurde eine 52-jährige Kalefelderin in einem Einzelhandelsgeschäft in Bad Gandersheim Opfer eines Trickdiebstahls. Die Kalefelderin war zur oben angegebenen Zeit in dem Geschäft, in der Neuen Straße einkaufen, als sie im Geschäft von einer weiblichen Person in ein ...

mehr