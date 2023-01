Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Drebber-Zeugen nach Unfallflucht gesucht; Maasen und Schwaförden-Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen; Sulingen-Diebstahl von Baustelle; Weyhe- Anhänger gerät in Brand

Diepholz (ots)

Drebber - Zeugen gesucht

Am frühen Donnerstagmorgen, wahrscheinlich in der Zeit zwischen 07.10 Uhr und 07.20 Uhr, kam in der Dorfstraße in Drebber ein Fahrzeug aufgrund Eisglätte von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Grundstückszaun. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf 300 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Barnstorf, Tel: 05442/804770, zu melden.

Maasen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 26.01.2023, gegen 03.40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Führer die Landesstraße 352 aus Richtung Sulingen kommend in Richtung Siedenburg. Aufgrund von Glatteis und der entsprechend den Straßenverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Pkw sich überschlägt. Der 19-jährige wird durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 8700 Euro geschätzt.

Schwaförden - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer

Am Donnerstag, 26.01.2023, gg. 07:00 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrradfahrer die Landesstraße 202 aus Richtung Mallinghausen kommend in Richtung Schwaförden. Der Fahrradfahrer musste auf die Fahrbahn ausweichen, da der Radweg an dieser Stelle durch Glatteis nicht befahrbar war. Ein in gleicher Richtung fahrender 50-jähriger Pkw-Führer wollte den Fahrradfahrer überholen, hielt jedoch den Sicherheitsabstand nicht ein, so dass es zur Berührung zwischen Fahrrad und Pkw kam. Der 27-jährige Fahrradfahrer stürzte und zog sich dabei leichter Verletzungen zu. Am Pkw und am Fahrrad entstanden leichte Beschädigungen.

Sulingen - Diebstahl von Baustelle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Vorwerker Heide. Um auf das Gelände gelangen zu können trennten die Täter einen Bauzaun auf. Es wurden aus fünf Baumaschinen insg. 1000 l Dieselkraftstoff entwendet. Des Weiteren verschafften sich die Täter Zugang zu einem Baucontainer, aus dem u.a. Bargeld entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel.: 04271/949-0, entgegen.

Neubruchhausen - Unfall aus Unachtsamkeit

Ein 66-jähriger Ford-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen hat am Donnerstag früh gegen 7.30 Uhr einen Sachschaden von rund 6000 Euro verursacht. An der Nienburger Straße fuhr er gegen einen geparkten Audi A 3, der durch den Aufprall noch auf einen davorstehenden VW Golf geschoben wurde. Sein eigener Ford Focus wurde dabei so schwer beschädigt, dass der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Asendorf - Bei Glätte zu schnell

Ein 36-jähriger Mini-Fahrer aus Twistringen wollte am Donnerstagvormittag um kurz vor halb Zehn in Graue von der B 6 nach links in die Hackenstraße abbiegen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden am Auto und am Baum beläuft sich auf fast 7000 Euro.

Syke-Barrien - Auffahrunfall an Ampel

Eine 67-jährige Frau aus Barrien musste am Donnerstag gegen 13:15 Uhr verkehrsbedingt an einer rot zeigenden Ampel an der Barrier Straße halten. Dies übersah eine 19-jährige aus Twistringen und fuhr mit ihrem Opel Corsa auf den Kia der 67-jährigen auf. Durch den Aufprall wurde die 67-jährige leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden an beiden PKW beträgt ca. 6000 Euro.

Weyhe/Melchiorshausen - Anhänger gerät in Brand

Am Freitagvormittag gegen 10.15 Uhr geriet ein mit Müll beladener Anhänger auf dem Gelände des Wertstoffhofes in der Margarete Steiff Straße aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Leeste und Melchiorshausen wurde alarmiert und konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

