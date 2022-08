Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nachbarn erwischt: Schraube in Autoreifen gedreht

Halver (ots)

Ein 66-jähriger Halveraner wurde am Sonntag dabei erwischt, wie er eine Schraube in einen Auto-Reifen drehte. Gegen 22 Uhr schaute der Zeuge mehr zufällig aus dem Fenster und sah seinen Nachbarn mit einem Akkuschrauber in der Hand hinter seinem Transporter verschwinden. Er rannte hinterher und sah noch, wieder 66-jährige die Schraube in den Reifen des Firmenwagens bohrte. Der Geschädigte holte die Polizei. Bis der Streifenwagen eintraf, war der Reifen platt. Gegenüber der Polizei bestätigte der Mann die Tat: Er ärgere sich darüber, dass der Transporter immer noch geparkt werde. Deshalb habe er die Schraube in den Reifen gedreht. Vor vier Wochen hatte schon einmal eine Schraube in einem Reifen gesteckt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Der Schaden: ca. 400 Euro. (cris)

