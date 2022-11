Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei veröffentlicht Phantomskizze - Sexualstraftäter gesucht Wolfsburg, 29.11.2022

Wolfsburg (ots)

Die Polizei sucht Hinweise zu einem derzeit unbekannten Mann, der am frühen Montagmorgen des 22. August diesen Jahres eine junge Frau vergewaltigt haben soll.

Die junge Frau ging am Montagmorgen gegen 06.15 Uhr vom Planetarium kommend über den Theaterparkplatz an der Braunschweiger Straße. In Höhe des Verbindungswaldweges zur Sauerbruchstraße Richtung Klinikum wurde sie von dem Täter bedrängt. In dem angrenzenden Waldstück, Höhe des Denkmals "Den Vätern zur Ehr, den Söhnen zur Lehr!", kam es zu dem sexuellen Übergriff.

Anschließend flüchtete der Täter auf einem Fahrrad in Richtung Theaterparkplatz/Braunschweiger Straße.

Das Opfer alarmierte umgehend die Polizei, die umfangreiche Ermittlungen einleitete.

Ein Zeichner hat eine Phantomzeichnung des mutmaßlichen Täters erstellt und eine Richterin am Amtsgericht in Braunschweig hat auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft die Veröffentlichung angeordnet.

Demnach ist der Täter etwa 20 Jahre alt, 180 cm groß und von normaler Statur. Er hat ein südeuropäisches gepflegtes Erscheinungsbild und einen dunklen Hautteint.

Er hatte dunkle, oben leicht gelockte und an den Seiten rasierte Haare und sprach akzentfreies Deutsch.

Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich beim 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell