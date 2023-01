POL-MK: Einbruch in Kellerraum

Balve (ots) - Der Bewohner eines Hauses an der Sunderner Straße meldete heute, kurz nach Mitternacht, einen Brand unter einer Überdachung an seinem Haus. Mehrere dort gelagerte Gegenstände standen in Flammen. Die Feuerwehr Balve führte Löscharbeiten durch. Am Gebäude selbst entstand kein Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

mehr