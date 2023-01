Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 29.01.2023

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Syke

Bassum - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Ein 43-jähriger Bassumer wollte am Samstag, den 28.01.2023, gegen 14:00 Uhr, mit seinem E-Scooter von der Sulinger Straße in die Alte Poststraße einbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende, 76-jährige Fußgängerin aus Bassum. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin am Bein und am Kopf verletzt wurde. Der E-Scooter-Fahrer blieb unverletzt. Die verletzte 76-jährige Fußgängerin wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Asendorf- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 28.01.2023, gegen 21:15 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Nienburger mit seinem Pkw die Alte Heerstraße in Asendorf, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Dem Nienburger wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt ist dem Fahrzeugführer untersagt worden.

Syke - Diebstahl von Kompletträdern auf Gelände von Autohaus

In der Nacht von Freitag, dem 27.01.2023, auf Samstag, den 28.01.2023, wurden von einem Außengelände eines Autohauses am Ristedter Weg in Syke ein Satz hochwertiger Kompletträder entwendet. Die Kompletträder wurden zuvor von einem dort abgestellten Pkw abmontiert. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Syke (04242/9690) zu melden.

Polizeikommissariat Weyhe

Weyhe - Wolfssichtung

Am gestrigen Samstagnachmittag teilten mehrere Anrufer der Polizei mit, dass sie einen Wolf in Weyhe gesehen hätten. Der Wolf sei zunächst in der Nähe der Brinkumer Straße in Weyhe-Leeste gesehen worden. Später sei es zu einer weiteren Sichtung im Bereich der Theodor-Storm-Straße in Weyhe-Erichshof gekommen. Weiterhin gab es Hinweise darauf, dass das Tier in Richtung Syke weitergelaufen sein könnte. Ein der Polizei zur Verfügung gestelltes Handyfoto untermauerte die Angaben. Hinweise auf mögliche gefährliche Situationen oder Schäden gab es nicht. Die entsprechenden staatlichen Stellen wurden von der Sichtung unterrichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell