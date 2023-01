Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Brand einer Holzhütte; Barnstorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht; Bassum - Einbruch in Wohnhaus; Weyhe - Diebstahl von Wohnmobil

Diepholz (ots)

Diepholz - Brand einer Holzhütte

Nach einem Brand einer Hütte An der Bahn in Diepholz bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand einer Holzhütte An der Bahn / Höhe der Kanueinlassstelle Eggers Brücke entsandt. Zu diesem Zeitpunkt standen Teile der Holzhütte bereits in Brand, der im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl übergriff. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Zudem stellte der Eigentümer der Hütte das Fehlen eines Aggregates aus einem Lagerraum der Hütte im Wert von 1500 Euro fest, welches mutmaßlich im Zeitfenster von Sonntag, 15.20 Uhr - Montag, 08.30 Uhr entwendet wurde. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand oder Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter Tel.: 05441/971-0 zu melden.

Barnstorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montagabend ereignete sich gegen 20.50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Aldorfer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein schwarzer PKW BMW der 7-er Reihe nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeistation Barnstorf, Tel.: 05442/80477-0, entgegen.

Bassum - Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter sind am Montag in der Zeit von 18.10 Uhr-19.40 Uhr gewaltsam über eine Garagentür in ein Wohnhaus Am Hasseler Moor eingedrungen. Im Haus wurden sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter erlangten div. Schmuckgegenstände und Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz, Tel.: 05441/971-0, entgegen.

Weyhe - Diebstahl von Wohnmobil

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 16.01.2023 - 21.01.2023 ein hochwertiges Wohnmobil, welches auf dem Parkplatzgelände Am Busplatz in Leeste abgestellt war. Bei dem gestohlenen Wohnmobil handelt es sich um ein einen schwarzen Fiat Ducato, der zum Camper umgebaut wurde, im Wert von ca. 60.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz, Tel. 05441/971-0, entgegen.

