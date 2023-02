Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Alkoholisierter leistet Widerstand - Wetschen, wem gehört die Gasflasche? - Stuhr, Verkehrsunfall anschließende Beleidigung ---

Vechta - Radfahrer fährt gegen Streifenwagen

Am Dienstag gegen 12.00 Uhr verunfallte ein 17-jähriger Radfahrer in Vechta, Stukenborg, als er gegen einen Streifenwagen der Polizei fuhr. Zuvor hatte die Polizei versucht, den 17-Jährigen anzuhalten. Er war freihändig unterwegs, hatte Ear-Pads in den Ohren und bediente sein Smartphone. Der 17-Jährige reagierte nicht auf Anhaltsignale, missachtete das Haltezeichen eines ausgestiegenen Polizeibeamten und versuchte zu flüchten. Als die Polizeistreife ihn schließlich anhalten konnte, geriet er leicht mit dem Fahrrad gegen den Streifenwagen. Der 17-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der Verkehrsunfall wurde aus Neutralitätsgründen von der Polizei Diepholz aufgenommen. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Sulingen - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr randalierte ein 36-jähriger alkoholisierter Mann aus Schwaförden in der Tankstelle Lange Straße. Der Mann warf mit Flaschen um sich und beleidigte die im Verkaufsraum anwesenden Kunden. Als die Polizei den Sachverhalt aufnehmen wollte, griff der Randalierer erneut eine Weinflasche aus dem Verkaufsregal und versuchte aus der Tankstelle zu flüchten. Dies konnten die Einsatzkräfte verhindern. Der Mann, der sich während der ganzen Zeit sehr aggressiv verhielt, wurde zu Boden gebracht und ihm wurden Handfesseln angelegt. Dabei wurde der Mann leicht verletzt, die Polizeibeamten blieben unverletzt. In der Polizeidienststelle wurde dem Randalierer eine Blutprobe entnommen, eine Überprüfung seiner Alkoholisierung hatte einen Wert von 2,5 Promille ergeben. Gegen den 36-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sulingen - Radfahrer leicht verletzt

Am Dienstag gegen 17:25 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die Straße Am Stellwerk in Sulingen und wollte nach rechts in die Nienburger Straße einbiegen. Er übersah dabei den von rechts kommenden 70-jährigen Radfahrer, der vorschriftswidrig den dortigen Gehweg befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 70-jährige Radfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Wetschen - Wem fehlt eine Gasflasche?

Am Dienstag meldete eine Anwohnerin in Wetschen in der Kirchstraße einen offensichtlich verwirrten Mann, der mit einer Gasflasche umherläuft. Die Polizei konnte den 38-jährigen Mann noch in der Kirchstraße antreffen. Wo er die Gasflasche herhätte, wüsste er nicht mehr. Irgendwo aus einer Garage in Wetschen hätte er sie mitgenommen. Wem fehlt seit Dienstag eine orange 11 kg Gasflasche der Marke Primagas? Hinweise auf den Eigentümer nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall und Beleidigung

Ein 27-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades war am Dienstag gegen 19.00 Uhr in der Blockener Straße an der Kreuzung Delmenhorster Straße von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Hierbei verletzte er sich leicht. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten Alkohol bzw. Drogeneinfluss fest Bei der folgenden Blutentnahme beleidigte der 27-Jährige die eingesetzten Beamten, so dass er zusätzlich zum Verkehrsunfall auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung erhält.

Bassum - Diebstahl aus Kirche

Von Donnerstag letzter Woche bis Dienstag hat ein Unbekannter aus der ev. Kirche eine Spendenbox aufgebrochen und den Inhalt entwendet. In der Kapelle der Stille (ein größerer Raum im hinteren Teil der Kirche) wurde die Spendenbox aufbewahrt. Der Raum ist täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Entwendet wurden ca. 20 Euro Bargeld. Wer etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Bassum - Verkehrsunfall

Auf der B 51 in Fesenfeld ist es am Dienstagfrüh gegen 6:45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 44-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer aus Stuhr setzte in Fahrtrichtung Bremen zum Überholen an, obwohl ein dahinterfahrender Daimler-Fahrer aus Twistringen sich bereits im Überholvorgang befand. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, bei dem aber niemand verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro.

