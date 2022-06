Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall: Zweiradfahrer erlitt tödliche Verletzungen!

Hückeswagen (ots)

Heute gegen 17:45 Uhr kam es in Hückeswagen im Einmündungsbereich der Kreisstraße 5 und der Bundestraße 237 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 78-jähriger Zweiradfahrer aus Hückeswagen tödliche Verletzungen erlitt: Zur Unfallzeit befuhr der Zweiradfahrer mit einem Kleinkraftrad die Kreisstraße 5 und wollte nach links auf die Bundesstraße 237 einbiegen, um die Fahrt in Richtung Hückeswagen fortzusetzen. Beim Einbiegevorgang kam es im Einmündungsbereich der beiden Straßen zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 42-jährigen Mannes aus Wipperfürth, der zu dieser Zeit die Bundesstraße geradeaus aus Richtung Hückeswagen kommend in Fahrtrichtung Wipperfürth befuhr. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort erlag der Mann anschließend seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Aufgrund der pol. Unfallaufnahme mussten die beiden Straßen in Höhe der Unfallstelle für ca. 3 Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet und dauern an.

