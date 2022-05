Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verletzte Passanten bei Unfall in Kasseler Innenstadt; Auto offenbar losgerollt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: In der Kölnischen Straße, in Höhe der Mauerstraße, hat ein rollender Pkw am heutigen Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr zwei Passanten verletzt. Mehrere Notrufe waren daraufhin bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Wie die sofort zum Unfallort entsandten Streifen des Polizeireviers Mitte inzwischen mitgeteilt haben, soll der Pkw laut mehrere Zeugenaussagen ohne Insassen losgerollt sein, unmittelbar nachdem die Fahrerin aus dem Wagen ausgestiegen war. Anschließend rammte der Wagen offenbar ein Verkehrsschild, dass dadurch umknickte und eine Passantin am Kopf traf und verletzte. Ebenfalls ist ein Mann von dem rollenden Wagen verletzt worden. Die Verantwortliche des Pkw, der unbesetzt losgerollt sein soll, befindet sich ebenfalls an der Unfallstelle und erlitt offenbar einen Schock. Die am Kopf verletzte Frau ist inzwischen in einem Rettungswagen auf dem Weg in ein Kasseler Krankenhaus. Aktuell dauert die Unfallaufnahme vor Ort noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell