Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht vor Bäckerei - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, den 30.10.2021, gegen 06:20 Uhr, touchierte ein Kleinwagen in der Bahnhofstraße das vor der Bäckerei 'Wilhelmi' geparkte Lieferfahrzeug und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

