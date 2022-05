Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist zeigt sich unsittlich vor sechsjährigem Mädchen und Mutter: Polizei nimmt 60-Jährigen fest

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Für einen Polizeieinsatz sorgte am gestrigen Dienstagabend in Fuldatal-Ihringshausen ein Exhibitionist, der sich auf einer Grünfläche neben einem Discounter unsittlich vor einem sechsjährigen Mädchen und ihrer Mutter zeigte. Die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Nord konnten den mutmaßlichen Täter bei der eingeleiteten Fahndung nur wenige Minuten später festnehmen. Der 60-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen eines Sexualdelikts verantworten.

Die Frau aus Fuldatal hatte gegen 20 Uhr gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter den Discounter in der Straße "Ziegelei" verlassen, als sie auf den entblößten und augenscheinlich alkoholisierten Mann aufmerksam geworden war. Wie sie später den gerufenen Polizisten des Reviers Nord schilderte, hatte er zunächst auf die Grünfläche neben dem Geschäft uriniert und danach vor ihren Augen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Als die Fuldatalerin ihr Handy zückte, um die Polizei zu rufen, lief der Exhibitionist schnellen Schrittes davon. Allerdings vergeblich, denn kurze Zeit später entdeckte eine Streife den beschriebenen Mann im Nahbereich und nahm ihn fest. Der 60-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier genommen. Da ein Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen einen Wert von 1,4 Promille ergab, entnahm ein Arzt bei ihm eine Blutprobe. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an und werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt.

