Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geschäftseinbrüche

Marienheide / Engelskirchen (ots)

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in Marienheide in ein Optikergeschäft in der Hauptstraße eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag (13. Juni), 11:30 Uhr, durch ein rückwärtiges Fenster in die Geschäftsräume. Die Einbrecher hatten das Fenster gewaltsam geöffnet und anschließend im Verkaufsraum die Kasse geleert. Außerdem stahlen sie ein Tablet sowie mehrere Sonnenbrillen. Im Tatzeitraum zwischen 13:30 Uhr am Samstag und 10:50 Uhr am Montag (1. Juni) gelangten Kriminelle auf noch unbekannte Weise Zutritt in ein Sportgeschäft in der Märkischen Straße. Dort hatten sie es auf das Geld in der Kasse abgesehen.

Hinweise in beiden Fällen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

