POL-DH: --- Korrektur der Pressemeldung vom 03.02.2023 --- - Syke, Einbrecher auf frischer Tat ertappt -

Diepholz (ots)

Syke-Barrien - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

In der Nacht zu Freitag um 2:50 Uhr konnten zwei jugendliche Einbrecher, die vermutlich aus Bremen kommen, durch die Polizei festgenommen werden. Aufmerksame Nachbarn bemerkten um 02:50 Uhr einen Einbruch in eine Apotheke und verständigten sofort die Polizei, die kurze Zeit später eintraf. Die beiden minderjährigen Täter wurden im Syker Polizeikommissariat in Gewahrsam genommen und werden zur Stunde noch vernommen. Die Höhe des Sachschadens und die Hintergründe stehen noch nicht fest.

Syke - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Ebenfalls einen Einbruch meldete die Inhaberin einer Boutique an der Syker Schloßweide am Freitag um kurz vor 9:00 Uhr der Polizei. Unbemerkt wurde um 0:38 Uhr gewaltsam die Schiebetür zum Modegeschäft aufgebrochen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nur etwas Kleingeld. Ob die Tat in Verbindung mit dem Einbruch in Barrien steht, müssen die Ermittlungen der Polizei klären. Auch hier kann die Schadenshöhe noch nicht genau beziffert werden.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag zwischen 14.00 und 14.20 Uhr kam es in Sulingen, Bürgermeister-Schlüterbusch-Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkstreifen abgestellter Pkw Mitsubishi wurde vermutlich beim Vorbeifahren von einem anderen Fahrzeug touchiert und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Orangefarbende Fremdlackanhaftungen konnte gesichert werden. Die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, sucht nach Zeugen zur Ermittlung des Unfallverursachers. Der Schaden an dem Pkw Mitsubishi wird auf ca. 1200 Euro geschätzt.

Marl - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Marl, an der Kreuzung Osnabrücker Straße / Hageweder Allee, wurde gestern gegen 17.45 Uhr eine Pkw-Fahrerin verletzt. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Hageweder Allee kommend, die Osnabrücker Straße überqueren. Hierbei übersah er den Pkw einer 25-jährigen Fahrerin, die in Richtung Diepholz auf der B 51 unterwegs war, und beide Fahrzeuge kollidierten. Die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf rund 22000 Euro beziffert.

Weyhe und Twistringen - Portemonnaie Diebstähle

Gegen 11.00 Uhr wurde einer 21-jährige Frau in Twistringen, Bremer Straße, die Geldbörse aus ihrem Einkaufskorb entwendet. In der Börse befanden sich neben Bargeld auch Ausweise und Karten. Gegen 12.10 Uhr entwendete ein Unbekannter einem 91-Jährigen beim Einkaufen in der Lahauser Straße die Geldbörse aus der Jackentasche. Der 91-Jährige merkte den Diebstahl erst, als er an der Kasse bezahlen wollte.

Twistringen - Transporter aufgebrochen

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag einen im Heinrich-Heine-Ring abgestellten Citroen Transporter aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Werkzeugkoffer bekannten Markenhersteller entwendet. Der Schaden wird auf rund 10000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

