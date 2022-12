Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Pkw beschädigt

Grünstadt (ots)

In der Nacht von Samstag (03.12.22) auf Sonntag (04.12.22) wurden acht Pkw beschädigt, die in der Mozartstraße und in der Lisztstraße geparkt waren. Der oder die unbekannte/n Täter richteten dabei einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 800 Euro an. Hinweise zur Tat und zur Täterschaft nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell