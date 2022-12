Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet

Hettenleidelheim (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Freitag, 02.12.22, gegen 17:15 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.700 Euro: Der Fahrer eines Pkw Audi wollte von der Backgasse nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links herannahenden VW-Fahrers und es kam zur Kollision.

