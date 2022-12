Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beim Vorbeifahren PKW beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots)

Am 03.12.2022 gegen 16:00 Uhr wurde in der Gaustraße ein ordnungsgemäß geparkter PKW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Gaustraße in Richtung Römerstraße. Dabei touchierte der Fahrer den geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß wurde die linke Fahrzeugseite, sowie der linke Außenspiegel des geparkten PKW beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

