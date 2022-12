Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Vollsperrung der A65

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Samstag, den 03.12.2022, kam es um 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A65, in Fahrtichtung Landau, zwischen den Anschlussstellen Dannstadt-Schauernheim und Assenheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Mercedes Sprinter den rechten Fahrstreifen und beabsichtigte auf den Linken zu wechseln. Hierbei übersah er einen mit wesentlich höherer Geschwindigkeit fahrenden Porsche, welcher sich nur wenige Meter hinter dem Sprinter befunden haben muss. Der 57-Jährige Porsche-Fahrer fuhr sodann in das Fahrzeugheck des Mercedes. Hierdurch wurde das Fahrzeug des 32-jährigen Fahrers sowohl vertikal als auch horizontal gedreht, überschlug sich einmal und kam seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Porsche wiederum kam von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Feld zum Stehen. Durch den Unfall wurde die 57-jährige Beifahrerin aus dem Porsche leicht verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Alle anderen Unfallbeteiligten konnte nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Der Sachschaden dürfte sich auf 80000 Euro belaufen. Für die Dauer der Bergung des Sprinters sowie die anschließende Reinigung der Fahrbahn musste die A65 zwischen den beiden genannten Anschlussstellen für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Neben Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim war die Autobahnmeisterei Ruchheim, die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz.

