Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Neuleiningen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04:00 h ereignete sich auf der BAB 6 in Richtung Kaiserslautern, Höhe Neuleiningen, ein Verkehrsunfall, wobei sich ein weißer Transporter im Baustellenbereich überschlug. Anschließend flüchtete der Fahrer fußläufig vom Tatort, konnte jedoch von Augenzeugen beobachtet werden, welche die Polizei benachrichtigten. Im Rahmen einer Tatortbereichsfahndung nach dem Täter mittels Polizeihubschrauber und Mantrailing Hunden konnte der Beschuldigte durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Ruchheim festgenommen werden. Dieser war deutlich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund Gefährung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

