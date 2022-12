Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auto gestreift und weggefahren

Bild-Infos

Download

Dirmstein (ots)

Am Freitag, 02.12.22, in der Zeit zwischen 06 Uhr und 12 Uhr streifte ein unbekannter Pkw Fahrer einen auf dem Parkplatz des Edeka (In den Nachtgärten) geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen grauen Pkw gehandelt haben. Näheres ist derzeit nicht bekannt. An dem geparkten Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell