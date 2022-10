Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erpressung mit "Sex-Fotos"

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mann aus der Verbandsgemeinde ist am Freitag von einer Unbekannten mit "Sex-Fotos" erpresst worden. Über ein Soziales Netzwerk nahm die Frau Kontakt mit dem 20-Jährigen auf. Sie sendete ihm freizügige Bilder. Später verabredete man sich zu einem Videochat, in dessen Verlauf sich auch der junge Mann nackt zeigte. Was er nicht ahnte: Die Unbekannte machte heimlich Fotos. Die Bilder schickte sie ihrem Opfer zu und forderte 1.500 Euro. Sie drohte damit, die Fotos an die Kontakte des 20-Jährigen weiterzugeben und zu veröffentlichen. Der 20-Jährige ging nicht darauf ein. Er wandte sich an die Polizei. Die Beamten haben jetzt die Ermittlungen aufgenommen. |erf

