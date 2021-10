Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Ein versuchter Einbruch wurde der Polizei in Meschede am Mittwoch gemeldet. Am Dienstag zwischen 11 bis 13 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Weidenstraße aufzuhebeln. Die Einbrecher schafften es jedoch nicht die Tür zu öffnen. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Winterberg: Zwischen dem 15. und 20. Oktober brachen unbekannte Täter in ein leerstehendes Hotel an der Straße Hoheleye ein. Vermutlich durch ein Fenster stiegen die Einbrecher in das Gebäude. Aus diesem entwendeten sie ein TV-Gerät. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

