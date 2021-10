Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 17-jähriger flüchtet bei Verkehrskontrolle

Arnsberg (ots)

Die Polizei kontrollierte am Dienstag um 20.20 Uhr einen 17-jährigen Rollerfahrer auf der Königstraße. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann aus Lichtenau vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Auch konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Schnell bemerkten die Beamten zudem, dass der junge Mann falsche Personalien angab. Der Mann klagte über starke Übelkeit und Schmerzen. Als er sich übergab, flüchtete er zu Fuß über den Apostelweg in Richtung Altstadt. Auf dem Steinweg konnten die Beamten den Flüchtigen einholen. Trotz des Einsatzes von Pfefferspray wehrte sich der Jugendliche gegen die Festnahme. Mit körperlicher Gewalt wurde er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Der Lichtenauer wurde er zur Polizeiwache gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach der Feststellung seiner Identität wurde er in Absprache mit seiner Mutter entlassen. Neben den begangenen Verkehrsverstößen wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollzugsbeamte eingeleitet.

