Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Handwerker meldeten am Dienstagmorgen den Einbruch in einen Rohbau am Klausenweg. Durch zwei aufgebrochenen Bautüren verschafften sich die Täter zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen Zutritt in das Gebäude. Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell