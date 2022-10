POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Wohnwagen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Diebe haben sich am Wochenende in der Friedhofstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Die Unbekannten hatten es offensichtlich nicht nur auf die Bonbons in der Mittelkonsole des Wagens abgesehen, sie stahlen aus dem VW Passat auch zwei Portemonnaies mit etwa 350 Euro und 800 polnischen Zloty (umgerechnet circa 160 Euro). Wie die Täter das Auto knackten, ist unklar. Die Polizei ...

mehr